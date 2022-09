»Kljub nestabilnemu ravnotežju je Sredozemlje varno«

O pomenu morja, o varnosti v sredozemskih vodah in napetostih, ki se stopnjujejo, je včeraj tekla beseda na drugem dnevu konference, ki jo je v dvorani na Četrtem pomolu priredila italijanska revija za geopolitiko Limes. Z njenim ustanoviteljem Luciom Caracciolom se je pogovarjal admiral italijanske mornarice Enrico Credendino, ki je ponudil nekaj osnovnih informacij o pomenu morja za planet in za človeštvo, kot je tista, da 80 odstotkov svetovnega prebivalstva živi znotraj 200 kilometrov od obale, 30 odstotkov pa celo znotraj 300 metrov od obale. Ali pa, da morje predstavlja najhitrejšo in hkrati najvarnejšo pot za prevoz blaga, ki je hkrati okolju bolj prijazna kot tista, ki jo opravljajo vozila na cesti: 90 odstotkov svetovnega tovornega prometa danes že poteka po morju. »Zanimiv je tudi podatek, da 98 odstotkov digitalnih telekomunikacij potuje danes pod vodo, po podmorskih komunikacijskih kablih – teh je več kot 1,2 milijona kilometrov,« je namignil in dodal, da 80 odstotkov morskega dna je še neraziskanega. »Ali ste vedeli, da v prihodnjem stoletju bo 50 odstotkov hrane prišlo iz bogatega morja, premalo raziskanega sveta, v katerega pa se končno začenja več vlagati. Žal je pomorska kultura je prevečkrat zanemarjena in treba bi jo bilo analizirati celovito – z ekonomskega, industrijskega, geopolitičnega in okoljskega vidika.«

Pogovor je nanesel na rusko pomorsko dejavnost med Jonskim in Jadranskim morjem oz. na prisotnost ameriških letalonosilk – vse so legalno vplule v mednarodne vode. Kaj se dogaja v našem vzhodnem morju, je zanimalo Caracciola. Admiral je potrdil, da je Sredozemsko morje zelo varno, kljub »nestabilnemu ravnotežju dogajanj« – Alžirija je od Rusije nabavila podmornice, Egipt ima ameriško in rusko orožje, več je ruskih postojank za napad na Sirijo. »Vsaka država širi svoje pomorsko območje. Vojna je izostrila napetosti – ruska flota je tudi v Sredozemskem morju okrepila ladijsko in podmorsko prisotnost. Od hladne vojne nismo pri nas prešteli 16 ladij, kolikor jih je danes, za nadzor, kar pa povzroča dodatno nelagodje, kar je tudi Italijo privedlo do tega, da je dodala nekaj več svojih ladij.«