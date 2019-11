Ključe spominskega Parka miru na Opčinah izročili VZPI-ANPI

Od danes je torej tudi uradno: s podpisom sporazuma je Občina Trst opensko strelišče, pravzaprav spominski Park miru znotraj njega, prenesla v upravljanje pokrajinskemu vsedržavnemu združenju partizanov Anpi. Za devet let oz. kar za nedoločen čas, saj se pogodba avtomatično obnavlja.

»Dolgi zgodbi smo napisali konec,« je bil vidno zadovoljen tržaški prvi mož Roberto Dipiazza, ki je v sinji dvorani sprejel pokrajinskega predsednika Vzpi-Anpi Fulvia Vallona, predsednika openske sekcije Vzpi Dušana Kalca ter občinska svetnika Igorja Svaba in Valentino Repini. Strelišče je bilo še do julija last državne vojaške domene, potem je njegove vajeti uradno prevzela Občina Trst, ki jih je prepustila slovenski narodni skupnosti. Da jo bo upravljal Vzpi-Anpi, je bilo že takrat jasno, saj združenje skrbi za vsakoletne svečanosti ob obletnici ustrelitve mladih obsojencev na drugem tržaškem procesu.

»Zelo me veseli, da smo mozaiku dodali še zadnji kos, za kar gre zahvala tudi mojemu predhodniku. Ključe smo vam že izročili, sedaj boste dobili še uradni dokument,« je potrdil župan in ugotavljal, da se bo prihodnje leto z obeleženjem stoletnice požiga Narodnega doma »zaključilo« 20. stoletje, ki je to območje močno prizadelo.

Na ta trenutek so res dolgo čakali, je potrdil predsednik Vallon in dodal, da podpis jamči nemoteno upravljanje spominskega območja. Tam se bodo 15. decembra ob 78-letnici ustrelitve poklonili petim antifašistom - Pinku Tomažiču, Ivanu Vadnalu, Simonu Kosu, Viktorju Bobku in Ivanu Ivančiču. »Naj bo to tudi uradno vabilo županu in upravi - da bomo skupaj poiskali ustrezna finančna sredstva, da bi zaključili dela in da bo Park miru končno urejen.«