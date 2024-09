Kmalu začetek del na območju nekdanje rafinerije Aquila

Čeprav se o večnamenskem madžarskem terminalu na območju nekdanje rafinerije Aquila ob plovnem kanalu pri Žavljah govori že več let, naj bi bila madžarska družba Adria Port zdaj vendarle korak bliže k začetku uresničevanja velikopoteznega projekta. Od včeraj do konca decembra prihodnje leto na morju pred bodočim terminalom veljajo posebna plovna pravila, ki jih je izdala luška kapitanija. To so storili v luči začetka napovedanih del. Ta naj bi stekla v kratkem, še pred koncem tega leta, je napovedal izvršni direktor Adrie Porta Peter Garai.

Ko je pred dnevi luška kapitanija objavila odredbo o spremembah plovnih pravil na območju, kjer bo zrasel madžarski terminal, je hitro zaokrožila vest, da bodo začeli z deli 2. septembra. Ko smo včeraj po telefonu poklicali izvršnega direktorja družbe Adria Port Garaia, je ta zanikal govorice. Rekel je, da potrebujejo vsaj še dva meseca za začetek prvih del. Ta bo v prvi fazi morala izpeljati pristaniška uprava, ki bo celotno območje okoljsko sanirala, nakar bo poskrbela za poglabljanje morskega dna. Ko bo to končano, bo madžarska družba začela urejati terminal na 34 hektarjev obsežnem območju nekdanje naftne rafinerije.

