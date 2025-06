»Knjiga je luksuz v današnjem hitrem svetu«

Prišli so prijatelji in znanci, prišle so stalne stranke pa tudi kdo, ki je prag prestopil prvič. Prišli so številni, da bi skupaj praznovali prvih deset let Tržaškega knjižnega središča. Celodnevno ponedeljkovo odprtje, popusti na knjigah in prodajna razstava del domačih likovnih ustvarjalcev so že od jutranjih ur marsikoga privabili med knjižne police. Vsak je lahko domov odnesel tudi novo kazalko, ki so jo natisnili ob tej slovesni priložnosti.

Kdor je prišel je lahko izbiral med posebno knjižno ponudbo Mladike, Založništva tržaškega tiska in Goriške Mohorjeve. Zanimanje pa so že požele slike - tiste na stenah in druge v predalih, tako kot včasih v Ulici sv. Frančiška. Tačas visi v TKS samo po ena slika za vsakega umetnika, ponudba tušev, akvarelov, slik, grafik, ilustracij in kolažev pa, potrjujejo knjigarnarke, se bo v času razširila na nova imena in povečala.

Dogajati se je začelo že zjutraj, ko je med 8.10 in 10. uro Radio Trst A predvajal jutranjo oddajo: iz TKS sta se v živo oglašala voditelja oz. gledališka igralca Romeo Grebenšek in Primož Forte. Ob 10.30 je bila na sporedu pravljična urica za predšolske otroke. Janika Škerl je pripravila »morski« kamišibaj, pri katerem je sodelovalo kar 30 malčkov.

Popoldne je bil pult TKS že poln cvetja. Ljudje so se začeli zbirati okrog 17.30, ko so razglasili zmagovalce literarnega natečaja za štiriverzno pesem z duhovito vsebino na temo knjige, ki je bil namenjen otrokom in odraslim. Med 60 prejetimi prispevki je žirija (Nadja Roncelli, Martina Kafol in Ester Gomisel) tretjo nagrado podelila mlademu Jadranu Klemšetu, drugo mesto je pripadlo Nini Gelfi, prvo nagrado sta si delila Nicolò Tocchi in Jegor Ivanitsov.

Po pozdravu predsednika TKS Gregorja Košute, ki je ocenil, da ponuja danes knjiga priložnost za odklop, umik v tišino, trenutek zase, ki je pravi luksuz v današnjem svetu, so za mikrofon z verzi in voščili stopili gostje in besedni ustvarjalci.