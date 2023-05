Knjižni maj potrkal na vrata Knjižnice Dušana Černeta

Knjižni maj je letos svoje reflektorje usmeril v manj dostopne in marsikomu nepoznane knjižnice. Prireditev, ki jo prireja tržaški knjižnični sistem v sodelovanju s centrom knjige in branja CEPeLL, predvideva do 27. maja obisk enajstih knjižnic v mestu.

V soboto je bila na vrsti tista Dušana Černeta, ki domuje v drugem nadstropju v Ulici Donizetti 3. Ob tej priložnosti so pripravili manjšo razstavo pred Peterlinovo dvorano, kjer so za obiskovalce postavili na ogled več knjig tržaških avtorjev Alojza Rebule in Borisa Pahorja ob italijanskih prevodih, izbor zdomskih knjig in revij iz ZDA, Avstralije in Argentine, saj se knjižnica prvenstveno posveča temu, kar izhaja zunaj Slovenije in po svetu, ter več v druge jezike prevedenih slovenskih knjig. Članici Radijskega odra Manica Maver in Marjetica Puntar sta prebrali nekaj odlomkov iz del Rebule, Pahorja, Čuka in Jelinčiča tako v originalu kot v italijanskem prevodu.

Obiskovalce sta pričakala predsednik Knjižnice Dušana Černeta Ivo Jevnikar in knjižničarka Lučka Kremžar, ki sta predstavila delovanje knjižnice. Na obisku se je mudila Alessandra Sirugo, ki je odgovorna za tržaški knjižnični sistem. »Letošnja tema Če bereš, si močan spodbuja zavest bralca o sebi in hkrati sposobnost povezovanja z drugimi. Tako smo si zamislili, da bi odprli vrata manjših knjižnic skupnosti, ki prebivajo v mestu, kamor sodijo tudi šolske in verske knjižnice. Svetovljanskost in večkulturnost mesta tako še bolj izstopajo,« je ugotavljala.

