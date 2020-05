Knjižnice počasi odprte, knjige pa v karanteni

Dan D se za knjižnice po daljšem dvomesečnem zaprtju zaradi izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa na italijanski vsedržavni ravni napoveduje 18. maja. V Furlaniji - Julijski krajini in torej tudi na Tržaškem je odštevanje vsaj za nekatere ustanove nekoliko krajše, saj od tega tedna deželna odredba predsednika FJK Massimiliana Fedrige dovoljuje, da lahko predhodno odprejo svoja vrata, vendar izključno za izposojo knjig.

Da je pričakovanje res veliko smo se lahko v sredo na lastne oči prepričali v Narodni in študijski knjižnici v Ul. San Francesco. Telefon je vseskozi brnel, na mizah pa so se že kopičili kupi in kupčki najrazličnejših knjig. V same prostore ljudje sicer še ne smejo vstopati. Pred vrati zato stoji mizica z naročenim gradivom. »V nekaj dneh smo prejeli veliko klicev. Ljudje čtivo naročijo po telefonu ali elektronski pošti, mi gradivo pripravimo in ga nato pridejo iskati. Ta teden smo sicer odprti le dopoldne, medtem ko bo prihodnji teden že postopno vračanje v “polovično” normalnost. Na razpolago bomo namreč osem ur dnevno,« je razložila knjižničarka Ksenija Majovski. Priznala je, da vse to še zdaleč ni podobno nekdanjemu kramljanju v čitalnici ali sproščenemu klepetu v iskanju zanimivih nasvetov za branje: »Pogrešamo osebni stik z ljudmi. Na drugi strani pa nas res veliko kličejo. Od ponedeljka bo mogoče knjige tudi vračati, po novih predpisih pa bodo morale teden dni v zaprti škatli ostati v karanteni, da bi tako preprečili morebitne okužbe. Potem bomo razkužili še platnice in jih lahko spet postavili na police.«

»S postopnim odpiranjem širši javnosti bomo lahko z določenimi omejitvami in v spoštovanju zaščitnih ukrepov verjetno začeli že 18. maja, smo pa še malo v dvomu. Prilagodili se bomo vsekakor navodilom in nasvetom italijanske zveze knjižnic AIB,« je razčlenila direktorica NŠK Luisa Gergolet. Že v petek pa bodo v sklopu izredne storitve Knjiga na dom - knjiga v objem, ki je nastala v sodelovanju s krožkom Krut, s pomočjo zadruge Vital v Trstu in okolici na domove raznosili prve naročene knjige. Brezplačna izposoja knjig z dostavo na dom bo potekala enkrat na teden, učencem in dijakom bodo dostavljali gradivo za učenje, starejšim od 65 let pa tudi knjige za branje v prostem času.

Tovrstna akcija je svoje sadove že obrodila v zgoniški občinski knjižnici v Saležu, saj tam izposojene knjige že od 15. aprila prostovoljci civilne zaščite dostavljajo na dom.