Knjižnice postopoma spet odpirajo vrata bralcem

Zadnja odredba predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige omogoča tudi ponovno odprtje knjižnic za izposojo in vračanje knjig, ob spoštovanju vseh ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom. Omenjena odredba je začela veljati v ponedeljek, 4. maja, zato smo se pozanimali, kako so se za to opremile nekatere knjižnice na Goriškem.

Feiglova knjižnica v Gorici bo od prihodnjega ponedeljka, 11. maja, omogočala izposojo gradiva, vendar le po predhodnem naročilu preko e-pošte ali telefona (0481-531733), nam je včeraj povedala direktorica NŠK Luisa Gergolet. »Obiskovalci ne bodo mogli vstopiti v knjižnico: prišli bodo lahko do vrat, tam pa bodo našli pripravljene knjige. Nekateri se te možnosti poslužujejo že v teh dneh. Z vračanjem bo tudi podobno: knjige bodo morali pustiti pri vhodu v škatli: vsak dan bomo škatlo spravili v sobo, kjer bodo knjige prestale enotedensko "karanteno". Virus naj bi na papirju preživel le 72 ur, vendar smo se odločili, da uberemo najbolj varno pot. Po enem tednu bodo knjižničarke spet vzele knjige v roke, seveda z ustrezno zaščito, in jih na zunanji strani razkužile, če je to možno. Nasploh bomo skušali na vse možne načine zagotoviti, da virusa na knjigah in v knjižnici ne bo,« pravi Luisa Gergolet. Že pred zadnjo odredbo so se tudi opremili za dostavo na dom, s katero začenjajo ta teden. Dostavo zagotavljajo starejšim ali bolj oddaljenim bralcem, ki jim je težko priti do knjižnice.

Feiglova knjižnica je od zaprtja na začetku marca preusmerila obiskovalce na svojo spletno stran in na storitve, ki jih le-ta nudi preko spletnih virov. »Med temi sta biblos in pressreader, platformi, s katerima lahko člani knjižnice berejo knjige in časopise, d.Lib, digitalna knjižnica Slovenije, pa tudi Encyclopedia Britannica, ena najboljših enciklopedij na svetu. Vse to je na razpolago našim članom; za dostop do nekaterih virov se morajo prej oglasiti pri knjižničarkah, ki jim bodo dodelile uporabniško ime oz. kodo in geslo. V zvezi s tem smo od začetka karantene imeli zelo veliko povpraševanja. To je bilo na začetku epidemije, ko smo vsi zaposleni delali od doma. Ko se omejitve začele rahljati, smo izmenično začele prihajati v pisarno, našim bralcem smo bile tako ob strani preko telefona in pomočjo z gradivom za raziskave itd. Od prihodnjega tedna lahko naši bralci pridejo do knjižnice ter vrnejo oz. si izposodijo knjige. Od 11. maja dalje bodo imeli vsi še en mesec časa, da vrnejo knjige, ki so jih imeli tačas doma. Zamudnine seveda ne bomo računali. Za karkoli naj nas seveda pokličejo!« zaključuje Luisa Gergolet.

Tudi goriška državna knjižnica v Ulici Mameli se po dolgem zaprtju počasi pripravlja na ponovno, čeprav omejeno, sprejemanje bralcev, a šele od 18. maja. Gre namreč za državno ustanovo, za katero deželna odredba ne velja. »Od 18. maja bodo ljudje lahko vračali oz. si izposojali knjige, vstop v knjižnico pa ne bo dovoljen. Zaprli bomo vhodna vrata na Mamelijevi ulici, bralce bomo sprejemali z vhoda na Verdijevem korzu, na dvorišču knjižnice pa bomo pripravili postojanko, kjer bodo naši knjižničarji na voljo. Preko spleta imajo bralci dostop do našega kataloga, tako da lahko že doma izbirajo, kaj bi si radi izposodili. Knjige, ki jih bodo vrnili, bodo v desetdnevni karanteni v sobi, ki jo bomo dobro zračili. Delovali bomo po običajnem urniku, od 8. do 18.45,« razlaga direktor državne knjižnice Marco Menato. V tem obdobju je približno polovica zaposlenih delala na daljavo; med uslužbenci in v njihovih družinah niso zabeležili nobenega primera okužbe, dodaja Menato.

Prav tako 18. maja pa naj bi spet odprla svoja vrata tudi goriška mediateka. »Skupaj z ostalimi tremi deželnimi mediatekami se skupaj pripravljamo na ponovno odprtje. Treba je namreč točno razumeti, kakšno zaščitno opremo potrebujemo. Prihodnji teden bomo poskrbeli za razkuževanje, nato bomo nabavili vse, kar bo potrebno,« pravi predsednik združenja Hiša filma Giuseppe Longo. »Za isti dan, ko naj bi spet odprli mediateko, tudi načrtujemo, da bi zaživela obnovljena dvojezična spletna stran mediateke. Nadgradili jo bomo s celo vrsto arhivskih posnetkov iz naših fondov. Med temi naj omenim videoposnetek o pustovanju na Vrhu leta 1981,« zaključuje Longo.

Od današnjega dne pa bo ronška knjižnica, v kateri je tudi veliko slovenskih knjig, ponovno omogočila vračanje gradiva. Člani bodo lahko knjige, zgoščenke in DVD-je vrnili v občinskem avditoriju, od 18. maja pa bodo lahko knjige za izposojo naročali po telefonu (0481-477205) ali po e-pošti (biblioteca@comuneronchi.it). Knjige bodo člani lahko ta teden (vključno s soboto) vračali od 9. do 12. ure, prihodnji teden prav tako, popoldne (razen torka) pa tudi od 15. do 19. ure. »Vsaka knjižnica je svet zase glede na prostore, s katerimi razpolaga, število članov in izposoj itd. Naša knjižnica je med najbolj aktivnimi kar se tiče izposoje in ima veliko članov, žal pa je naše poslopje zelo majhno,« pravi ronški odbornik za kulturo Mauro Benvenuto. Dnevno srednje število izposoj se suče okoli 200. »Spričo takih številk moramo biti pozorni. Za nas je izjemnega pomena, da lahko spet odpremo knjižnico. V prihodnjih tednih bomo analizirali, kako bi se na najboljši način lahko prilagodili novim razmeram. Prvič bomo na primer odprti tudi ob sobotah dopoldne,« zaključuje Benvenuto.