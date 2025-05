Tržaško pristanišče v zadnjih letih raste in se razvija, delovna obremenitev pristaniščnikov se iz leta v leto povečuje. Kljub temu pa ostaja število nesreč na delu (tudi tistih s smrtnim izidom) enako in se ni povišalo.

To so ugotovitve, do katerih je v Trstu med dvodnevnim obiskom prišel odbor italijanskega senata, ki je pristojen za preiskovanje delovnih razmer v Italiji, izkoriščanju delavcev in varnosti na delovnih mestih. Delovna skupina senata, ki jo vodi senator Italijanske levice Tino Magni, se bo v Trstu mudila še jutri, novinarje je senator Magni srečal danes popoldne v vladni palači na Velikem Trgu.

»Največja težava z varnostjo v italijanskih pristaniščih je ta, da čakamo, da se kdo na delovnem mestu smrtno ponesreči. Šele nato se sestavi nov, posodobljen protokol za varnost pristaniških delavcev,« je povedal senator Magni in se navezal na zadnji protokol, ki so ga ravno na tržaški prefekturi podpisali leta 2023, le nekaj mesecev po smrti Paola Borsellija, 58-letnega tržaškega pristaniškega delavca, ki je z viličarjem s pomola zgrmel v morje in umrl. »Ko delavec umre, je pozno. Redno bi bilo treba posodabljati te protokole, ozaveščati delavce o pomenu predhodne preprečitve nesreč na delovnem mestu, predvsem pa pozorno preverjati, da se delodajalci teh pravil dejansko držijo,« je še povedal Magni, ki se je z ekipo pred dnevi mudil tudi v pristaniščih v Genovi in Tržiču. Tu je izpostavil veliko število tujih delavcev, posledično pa se pri izobraževanjih o varnosti na delovnem mestu pojavljajo jezikovne pregrade in šumi v komunikaciji.

Senator Magni in ostali člani senatnega odbora so se danes na prefekturi sestali z deležniki, ki, vsak na svoj način, pripomorejo k zagotavljanju varnosti delavcev v Luki: Pristaniško upravo Zahodnega Jadrana, sindikati, zdravstvenim podjetjem Asugi in inšpektoratom za delo. Jutri pa bo odbor obiskal samo tržaško pristanišče in se v živo prepričal o kakovosti dela v luki. »Komisija ne nadomešča pravosodja. Naša naloga je, da bdimo nad varnostnimi razmerami na delovnih mestih in predlagamo ustrezne ukrepe za izboljšanje le-teh,« je sklenil Tino Magni, ki namerava s kolegi v bodoče obiskati tudi luke na jugu Italije, kot je pristanišče v mestu Gioia Tauro v Kalabriji.