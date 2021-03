Ko GPS sistem prevara tovornjakarja ...

Kolikokrat smo na straneh Primorskega dnevnika poročali o tovornjakih, ki so po navodilih satelitskega navigacijskega sistema (GPS) zapeljali, kamor ne bi smeli in tam obtičali. V Ricmanjih ali Mačkoljah pa tudi po strmih ulicah, ki s tržaške univerze peljejo v mesto, kjer vozniki težkih tovornih vozil v iskanju krajše poti povsem zamočijo in se zagozdijo v ozkih klancih, da morajo skorajda vsakič poseči gasilci.

O podobnih dogodkih poročajo po novem tudi iz Mavhinj, kamor se zadnjih nekaj let pripeljejo vozniki tovornjakov, ki se sredi vasi znajdejo nepričakovano sredi ozke ceste oz. križišča. »Že več let se v vasi ukvarjamo s tovrstno težavo. Iz Vižovelj pripeljejo tovornjaki s polpriklopniki in tam, kjer je ozko križišče s tablo, na kateri piše stop, nikakor ne morejo naprej,« je dogajanje obnovil 23-letni Simon Cettolo, ki živi tik ob križišču. Kljub neštetih poskusom in minimalnim premikom naprej oz. nazaj pa voznikom naposled ne preostane drugega kot da v vzvratni vožnji odpeljejo kakih dvesto metrov stran do nekoliko širšega parkirišča turistične kmetije. Vozniki sledijo seveda navodilom svojega koristnega pripomočka GPS, ki pa ni najbolj zanesljivo orodje, saj ne »poroča« o morebitnih nepremostljivih ovirah, je namignil.