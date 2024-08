Ko je zagledal lokalne policiste, s skuterjem pobegnil kar po pločniku

Lokalni policisti so v minulih dneh v Barkovljah opazili skuter, ki je bil pred nedavnim ukraden, za katerega je zakoniti lastnik vložil prijavo. Voznika skuterja, ki je ob približevanju lokalnih policistov pobegnil, so začeli zasledovati, pri čemer se je začela njegova divja in nevarna vožnja po pločniku, na katerem je bilo več ljudi in kopalcev. Na srečo so ga ob pomoči drugih prisotnih kmalu uspeli ustaviti. Voznik, 28-letni V.I., se jim je močno upiral, zato so mu morali nadeti lisice Prepeljali so ga na poveljstvo. Ugotovili so, da gre za starega znanca organov pregona, bremenijo ga obtožnice zaradi tatvin, preprodaje ukradenega blaga in upiranja uradni osebi ter zaradi zelo agresivnega vedenja. Moškega so ob soglasju državnega tožilca aretirali zaradi upiranja uradni osebi in so ga ovadili zaradi domnevne preprodaje ukradenega blaga.