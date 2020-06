Ko morje postane blatno

V Tržaškem zalivu in verjetno tudi ponekod drugod v severnem Jadranu je v preteklih dneh morje postalo blatno. Razgled na Tržaški zaliv z višjih predelov mesta in s Krasa je običajno morsko modrino razkrival le mestoma v vzhodnih predelih zaliva, drugod je bila barva morja neobičajno rjava.

Gre za posledico zelo obilnih padavin, ki so v preteklih dneh zaobjele vse predele FJK, zlasti pa alpski in predalpski svet. Reke so bile izjemno vodnate in se je njihov odtok močno povečal. V morje pa je odtekalo tudi veliko blata, vejevja, grušča in drugega materiala. Hkrati so več dni pihali južni vetrovi, ki so morje potiskali proti obali. Odtok rek se je zato zaustavil tik obale. Morje je izgubilo svojo običajno modrino in se je spremenilo v pravcato blatno jezero.

Danes in jutri se bo še nadaljevalo nestanovitno vreme s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Možne bodo tudi močnejše nevihte z nalivi.

Vreme se bo postopno začelo umirjati v sredo ali četrtek.