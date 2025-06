Ko so 12. junija 1945 na Velikem trgu ploskali »pravim osvoboditeljem«

Od maja 2020 obeležuje Občina Trst obletnico »osvoboditve Trsta izpod jugoslovanske okupacije«. V dvorani mestnega sveta je včeraj potekala krajša komemoracija, na kateri sta spregovorila predsednik občinskega sveta Francesco Panteca in tržaška podžupanja Serena Tonel. Tako kot zadnji dve leti je bil župan spet odsoten.

»Pred 80 leti so Titove čete zapustile mesto po 40 strašnih dneh, ki so jih zaznamovali nasilje, usmrtitve in pokoli. Mesto je bilo globoko ranjeno in šele, ko so prišli anglo-ameriški zavezniki, je mesto lahko zadihalo svobodno,« je zbrane nagovoril Panteca in opisal takratno praznovanje na Velikem trgu z vihtenjem trikolore za »prave osvoboditelje«.

Medtem ko se je Italija spet privajala na svobodo in demokracijo, je naše mesto leta 1945 doživljalo drugačno usodo, je za njim ocenila podžupanja. »Po strašnih 40 dneh smo 12. junija dočakali osvoboditev, na katero je bilo vzhodno od železne zavese treba čakati še veliko dlje. Naši sonarodnjaki ter prebivalci Istre in Dalmacije so še dolgo časa trpeli preganjanje, diskriminacijo, omejevanje osebne svobode, veroizpovedi, govora in mišljenja, v komunističnem režimu,« je naštela.

Slovesnost se je nadaljevala na Velikem trgu z dvigom italijanske in tržaške zastave ob prisotnosti praporščakov, vključno s tistim z zastavo italijanske enote nacističnih kolaborantov X Mas, kot vsako leto. Takoj zatem so se v Parku spomina na griču Sv. Justa z vencem poklonili padlim.