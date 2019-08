Ko so v Križu lovili ribe s tartano

Ribiški dnevi, ki bodo od danes (petek) do nedelje (po preložitvi zaradi slabega vremena) potekali v Križu, ne nudijo obiskovalcem le možnosti okušanja dobrih ribjih jedi, ampak tudi bogat kulturni in družabni spored. Križani so ponosni na svojo ribiško tradicijo. V vasi deluje Ribiški muzej tržaškega primorja, ki ga obišče veliko ljudi. Da je pojem avtohtone slovenske obale med Štivanom in Trstom (delno) prešel v kolektivno zavest matičnega naroda, nosita zaslugo neutrudna Bruno Volpi Lisjak in Franko Cossutta.

Ljubezen do morja je na Ribiških dneh tako rekoč v zraku. Med ljubitelji in poznavalci ribiške dediščine se na prireditvi zlahka razvije pogovor. Tako je, denimo, bilo pred tednom dni, ko se je odprtja praznika udeležil tudi 89-letni Giulio Sedmak – Živčev. »To je zadnji ribič v vasi,« nam je čilega in nasmejanega gospoda predstavil inž. Cossutta in z iskricami v očeh dodal, da so Živčevi lovili ribe z globinsko vlačilno mrežo – tartano. »Lov s tartano, ki so jo vlekla jadra, je od ribičev terjal mojstrske veščine,« je obrazložil predsednik muzeja.