»Ko v Gazi vidim razstreljena in ožgana telesa, izgubim upanje v človeštvo«

Tomo Potokar se namerava spomladi vrniti v Gazo. Angleški plastični kirurg slovenskih korenin, ki je v palestinski enklavi opravil že sedemnajst zdravniških misij, je svoje namere publiki razkril pretekli teden, ko je bil v Trstu gost društva Salaam otroci oljke in deželnega svetnika Open FJK Furia Honslla. Z njim se je v dvorani Tessitori na Trgu Oberdan pogovarjal Aljaž Vrabec, novinar slovenskega dnevnika Delo. Sogovornika je predstavila Nada Pretnar, tržaška aktivistka in članica slovenskega Gibanja za pravice Palestincev.

»Popolno opustošenje. Mesta zravnana z zemljo. Kot bi gledali stare fotografije bombardiranega Dresdna ali Stalingrada.« S temi besedami je plastični kirurg in specialist za zdravljenje opeklin opisal pokrajino v palestinski enklavi. Potokar, ki je decembra lani svoje pretresljive pripovedi zaupal tudi v intervjuju za Primorski dnevnik, je dejal, da nekoč cvetočih obalnih mest danes skorajda ni več, v pesku ležijo le milijone ton smeti in ruševin, ostankov domov razseljenih žrtev vojne.

Potokar je v operacijski sobi brez premora reševal življenja po 10 ali 12 ur na dan in to v razmerah, kakršne so veljale v prvi svetovni vojni. Sanitetnega materiala in zdravil namreč primanjkuje, zdravniki se morajo pri pomoči hudo ranjenim pacientom znajti po najboljših močeh: »Vsakič, ko stopim v tiste kraje, ko vidim razstreljena in ožgana telesa, izgubim upanje v človeštvo,« je bil jasen kirurg.