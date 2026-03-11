Sezonske kioske v Sesljanskem zalivu bodo zamenjali trajni

Če bo vse steklo po načrtih, se bo sistem sezonskega upravljanja kioskov v Sesljanskem zalivu po letošnjem poletju poslovil. Župan Igor Gabrovec je napovedal, da je Občina Devin -Nabrežina že v napredni fazi načrtovanja treh stalnih kioskov, ki bodo lahko odprti vse leto.»Imeli bodo gradbeno dovoljenje, postavila pa jih bo občina, ki bo nato objavila razpis za zainteresirane večletne upravitelje. Gre za sistem podoben tistemu, ki velja za kioske v Barkovljah,« je pojasnil Gabrovec. Vsak kiosk bo upravitelj lahko odpiral po lastni presoji – tudi ob zimskih vikendih z lepim vremenom ali zgodaj spomladi, ko je v zalivu že veliko obiskovalcev. Vsak objekt bo imel prostor za strežbo, sanitarije in slačilnico za osebje, poleg tega pa tudi javno dostopno stranišče. Zunanja podoba kioskov bo enotna.Zamisel sicer ni nova. Levosredinska občinska koalicija si že od začetka mandata prizadeva urediti ponudbo v Sesljanskem zalivu. »Postopek je bil dolgotrajen. V povojnem obdobju se je vztrajalo pri začasnih koncesijah, saj bi za trajno postavitev objektov potrebovali celovit načrt, povezan s predvidenim pristaniškim prostorskim načrtom. Začasne postavitve so omejene na 120 dni, kar je najdaljše obdobje, ki omogoča postavitev kioskov brez gradbenega dovoljenja. Ker zasebniki nimajo lastništva nad zemljiščem niti dolgoročnih pogodb in dolgoročnih pogodb za uporabo prostora, gradbenega dovoljenja ne morejo pridobiti. Zato smo se odločili, da investicijo prevzame občina,« je pojasnil župan. Iz svojega proračuna bo torej Občina Devin - Nabrežina poskrbela za investicijo v višini približno 200 tisoč evrov za tri kioske.»V naslednjih tednih bomo določili tehnične zahteve in objavili prvi razpis za podjetje, ki bo poskrbelo za montažne kioske. Računamo, da bomo postopek zaključili še letos poleti, v začetku prihodnjega leta pa bomo objavili razpis za upravitelje. Po koncu poletne sezone bomo uredili tudi infrastrukturo, vključno s kanalizacijskimi povezavami in drugo potrebno opremo,« je dodal. Na portalu E-Appalti FVG je objavljen razpis za upravljanje četrtega kioska v zalivu, ki ga je lani upravljala zadruga La Melagrana.