V spomin na Tommasa nabirka za male paciente

Komaj 27 let je imel Tommaso Andreuzza, gradbeni delavec podjetja InQuota, ki je 25. februarja izgubil življenje na delovnem mestu: v tržiški ladjedelnici je zgrmel z višine 20 metrov in mrtev obležal na tleh. Tommaso je bil dobrega srca, za božič se je vsako leto preoblekel v božička in se s kolegi z vrvjo spustil s strehe tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, da bi presenetil in razveselil male paciente. Ravno pediatričnim pacientom, ki bijejo bitko z rakom, je namenjena nabirka denarja 27-letniku v spomin.

Prostovoljno društvo Amis Dal Disu iz Gonarsa je odprlo bančni račun, denar je mogoče nakazati na TRR številko IT 98 I070 8563 8900 000000 26636. Pod namen plačila je potrebno zapisati »per Tommaso«. Sredstva bo društvo v celoti namenilo onkološki kliniki tržaške pediatrične bolnišnice, denar bodo uporabili za zdravljenje malih pacientov in raziskovanje načinov zdravljenja te zahrbtne bolezni.