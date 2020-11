Koliko Evrope je v našem vsakdanjem življenju?

Za tržaško mestno palačo v Ulici della Procureria domuje urad, ki je Tržačanom še premalo znan. Ob občinskem okencu za stike z javnostjo je pred sedemnajstimi leti nastal prostor, ki občane postavlja v neposreden stik z Evropo. Mlajše in starejše seznanja z novostmi in s splošnimi informacijami o največji skupnosti stare celine, organizira dogodke, zamenjave, prostovoljne odprave in veliko drugega. Europe Direct je sicer nastal že pred uradom v tržaškem središču, kot center za stike z Evropsko unijo.

Ne gre za občinski urad, saj njegovo delovanje nikakor ne bremeni občinske blagajne. Z vsakoletnim evropskim prispevkom in projekti, ki zasedajo koledar zaposlenih do januarja 2025, se lahko ponašajo s politično podporo vseh občinskih uprav od leta 1999 do danes.

Eva Zukar, Mattia Vinzi in Sofia Pesce, delovna skupina Europe Direct, s svojim delom približujejo Evropo Trstu in njegovim prebivalcem.

