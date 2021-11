V Nabrežini je danes okrog 9.15 na glavni cesti prišlo do prometne nesreče. 29-letni voznik je s kombijem pristal na pločniku potem, ko je iz še nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad vozilom in se na cestišču večkrat zavrtel. Nihče se ni zaradi nesreče poškodoval. Na kraj so prihiteli karabinjerji, ki so poskrbeli za odstranitev vozila in urejali promet.