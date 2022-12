Komisijo je prepričal Vinko Möderndorfer

Na kar zahtevno vprašanje: »Kaj trenutno najbolj potrebujemo?« so pri Radijskem odru brez večjih pomislekov odgovorili: nekaj več smeha in optimizma. Pandemija novega koronavirusa namreč ni še popolnoma za nami in nas že pestita politična in ekonomska negotovost.

Kot žanr sedmega natečaja za izvirno radijsko igro so zato izbrali komedijo. Izziv je sprejelo kar nekaj avtorjev in avtoric bodisi iz slovenske skupnosti v Italiji kot iz različnih krajev Slovenije, ki so poslali 21 besedil. Zmagovalce so razglasili v ponedeljek na večeru Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani.

Letošnji natečaj je tudi dokazal, da ni čisto vseeno, kdo se prijavi. S konkurenco je namreč pometel uveljavljeni pesnik, pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer, ki si je izboril prvo mesto z delom Gremo na Aljasko in prislužil priporočilo za izvedbo radijske igre Don Juan zadnjič. Organizatorji so sicer poudarili, da do zadnjega niso vedeli, da se za šifro zmagovalca skriva tako ugleden pisec. Dela so namreč prispela v anonimni obliki.

Srebrna sta bila Fabrizio Polojaz in Meta Pavletič, ki sta v besedilu Jaz sem Ivo, ti Simona prikazala, kako je lahko ljubezensko razmerje med Slovencem iz Italije in Ljubljančanko, sila zapleteno, saj med njima lahko vsak hip zavlada pravo jezikovno nerazumevanje. Tretje mesto so si ex aequo prislužili dve igri Monike Bukovec (Poročna zmešnjava in Sosedi) ter Dnevnik slabe karme Tomaža Sussija. Komisija pa je v objavo priporočila še deli Veliki masterchef (Jaka Andrej Vojevec) in Smejalni plin, nadomestek gledaliških komedij (Primož Vresnik).