Koncert s čeladami v Palači Carciotti

Palača Carciotti bo v petek in soboto po dolgoletni nedostopnosti na stežaj odprla svoja vrata. Obiskovalci bodo v sklopu vodenih ogledov – tudi v slovenščini – lahko pobliže videli nekatere prostore palače, predvideni pa so tudi koncerti. Ker bo med dvodnevnim dogajanjem obisk palače iz varnostnih razlogov mogoč le s čeladami, so pobudo poimenovali Koncerti s čeladami.

Podrobnosti je na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavil tržaški občinski odbornik za občinsko nepremičninsko dediščino Lorenzo Giorgi, ki je poudaril, da želijo s to pobudo v prvi vrsti ovrednotiti nepremičnine. Ob tem je odbornik tudi spomnil, da je palača Carciotti na prodaj, ker javni upravitelji ne zmorejo finančno vzdrževati vseh nepremičnin.

Kulturni program dvodnevnega dogajanja v palači Carciotti je pripravilo združenje Chamber Music v sodelovanju z Rotary klubom Trst.

Predsednik slednjega Francesco Granbassi je povedal, da bodo obiskovalce sprejeli njihovi prostovoljci. Umetniška direktorica programa Fedra Florit je povedala, da bodo za glasbene nastope poskrbeli mladi nadarjeni glasbeniki združenja Chamner Music. V petek popoldne je predvidenih več nastopov dua Petelin - Cjargejenka, v katerem sta slovenska sopranistka Mateja Petelin in beloruski glasbenik Pavel Cjargejenka, v soboto skozi ves dan pa bo nastopil duo Obersnel - Gregoric, v katerem nastopata tržaška glasbenika, flavtist Marco Obersnel in harfistka Paola Gregoric. Kot je povedala Floritova, bodo glasbeniki pripravili kratke, a z glasbenega vidika zahtevne programe.

Vodeni ogledi osrednjih prostorov palače Carciotti in poslušanje koncertov bodo brezplačni, potrebne pa so predhodne prijave na spletni strani, preko spleta rotarytrieste@rotarytrieste.com ali po telefonu (040362801) med 11. in 13. uro. Prvi vodeni ogled v petek se bo začel ob 14. uri, v soboto pa ob 9.45 (ta bo tudi v slovenščini). Zaradi varnostnih razlogov vstop mlajšim od 14 let ni dovoljen.