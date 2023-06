V Trstu so danes končno odprli kavarno Sacher, za kar je bilo v minulem obdobju veliko pričakovanje. Čez dan je je obiskalo res veliko ljudi. Večja množica pa se je že zjutraj nabrala tudi na pločniku pred vhodnimi vrati, da bi lahko vstopila v skrbno in odlično urejene prostore bivše prodajalne čevljev, ki se je zdaj spremenila v luksuzno in imenitno slaščičarno po zgledu dunajske kavarne Sacher. Večina si je privoščila, kakopak ne, kos znane torte in uživala ob okusih nekdanjega Dunaja.