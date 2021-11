Končno pločnik in čakalnica

Območje avtobusnega postajališča na glavni cesti, ki pelje skozi Križ v smeri proti Nabrežini, po križišču za Brišče, je odslej varnejše. Občina Trst ga je v sklopu državnega poskusnega programa za izboljšanje trajnostne mobilnosti ustrezneje uredila in zaščitila. Vključili so ga med dvanajst najbolj nevarnih oziroma težavnih lokacij, kjer je bilo nujno treba poskrbeti za prometno varnost. Te so sicer razpršene po različnih predelih občine, zlasti mesta, povezuje pa jih vrsta perečih težav, kot so slaba vidljivost, prekomerna hitrost vozil, a tudi divje parkiranje in podobno.

