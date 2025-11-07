Konec tedna na Krasu v znamenju starodobnih koles

V sklopu projekta Interreg Italija-Slovenija KRAS-CARSO II bo konec tedna stekel prvi izmed petih dogodkov. Organizator je skupina LAS Kras s podporo tehničnega partnerja FunActive Tours in v sodelovanju s PromoTurismo FVG, ORA Krasa in Brkinov in Občino Sežana ter s podporo ZKB Trst Gorica, okrepčevalnice Zinzendorf in restavracije Odio il Brodo.

Ne le športni dogodek

Dogodek so poimenovali Kras Carso Classic, gre pa za prvo starodobno kolesarsko turo za odkrivanje čezmejnega Krasa. V soboto ob 15. uri bo v novi openski okrepčevalnici Zinzendorf zaživela razstava zgodovinskih koles, za katero skrbi priznano društvo SC Bartali. Višek dogajanja bo v nedeljo, ko se bodo kolesarji na starodobnih kolesih podali na približno 45 km dolgo turo po Poti kamna in burje. Obvezna je spletna prijava na strani krascarsoclassic.eventbrite.it, vpisnina znaša 10 evrov.

Tura se bo začela ob 9.30 na Opčinah. Udeležence čakata na poti dve okrepčevalni postaji, na katerih bodo lahko ob druženju poskusili lokalne dobrote. Zaključek bo v popoldanskih urah (okrog 16.30) s peko kostanjev in končno zdravico.

Kras Carso Classic 2025 je več kot zgolj športni dogodek, je srečanje, tradicija, inovacija in pogled v prihodnost, poudarjajo pri LAS Kras. Ta in naslednje pobude projekta KRAS-CARSO II so namenjene odkrivanju raznolikosti Krasa tudi izven glavne turistične sezone.