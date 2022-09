Kongresni center do konca leta zaseden

Tržaški kongresni center TCC v Starem pristanišču, ki je zmes javno-zasebnega partnerstva, od maja letos, ko je bila zaradi ukinitve ukrepov za zajezitev pandemije preklicana prepoved prirejanja kongresov, dela odlično. V zadnjih mesecih je gostil več strokovnih mednarodnih kongresov, v shemo so vključili še kulturne prireditve drugih organizatorjev, dobri obeti so tudi za jesenko sezono, saj so kapacitete kongresnega centra do konca novembra polno zasedene.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo do konca leta izdali račune v višini enega milijona in 50 tisoč evrov, kar je skoraj trikrat več kot lani, je na včerajšnjem srečanju občinske komisije za turizem in gospodarstvo dejal predsednik kongresnega centra TCC Roberto Morelli in poudaril, da so zadovoljni tudi z obsegom potrjenih rezervacij za prihodnje leto, s katerimi so že presegli vse letošnje rezervacije. Ob tem je sicer dodal, da se kongresni turizem pobira iz kriznega obdobja, pandemija pa je tržaški kongresni center drago stala. Ponudnik kongresnih storitev je bil namreč zaradi pandemije novega koronavirusa ob dva milijona evrov, zaradi česar s poslovnega vidika kongresni center še ni prišel na zeleno vejo.