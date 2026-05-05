Sveti Ivan je le dobil betonsko Kocko

Po skoraj dveh desetletjih čakanja je bil današnji dan za Trst in Sveti Ivan zgodovinski. Občina Trst je namreč končno predala namenu betonsko Kocko (v italijanskem izvirniku Cubone), večnamensko telovadnico, ki bo tržaški športni sceni dala nove perspektive.

Kocka, kot jo je poimenovala javnost, je v desetletjih zaslovela kot na pol uresničen siv objekt na spodnjem koncu Trga Gioberti. Zunanja struktura je bila nared, za ureditev telovadnice pa je manjkalo finančno kritje, nekaj je bilo tudi birokratskih zaprek. Občina je od deželne vlade leta 2024 prejela dobre štiri milijone evrov za dokončno ureditev, delovišče so gradbincem predali julija istega leta. Takrat so računali, da bo telovadnica odprla vrata jeseni leta 2025.

Občina je v sodelovanju s športnim medijem Citysport zasnovala jubilejno številko biltena ob odprtju telovadnice, ki razkriva skoraj vse, česar ni bilo slišati na današnjem odprtju. Med drugim je Citysport medijski partner pri izbiri imena telovadnice. Nekaj namigov so že objavili (PalaSanGiovanni, PalaSanzio, Arena Bora, PalaSanGio, pa tudi bolj ironični Cubone di San Giovanni), krajani lahko druge predloge pošljejo uredništvu ali Občini Trst.

S telovadnico bo začasno upravljala Občina Trst, po prvem letu naj bi objavila razpis za izbiro koncesionarja. V popoldanskih urah naj bi v telovadnici na Drevoredu Sanzio trenirali košarkaši klubov Azzurra, Basket4Trieste, Oma in Libertas. Prvi trije so doslej trenirali v telovadnici na Judovcu, v kateri bodo po novem našle prostor Servolana in odbojkarske ekipe. K Svetemu Ivanu se bodo selili odbojkarski klubi Triestina in Azzurra, kar bo na Judovcu sprostilo zmogljivosti za Eurovolley in Alturo. V dopoldanskih urah bo telovadnica na voljo šolam, »višje srednje šole iz četrti« (najbrž slovenske?) so telovadnico rezervirale za skupnih 60 ur tedensko. V bližini, na območju Stadiona 1. maja, nastaja, kot znano, tudi nova športna dvorana društva Bor.

Med odprtjem je pristojna občinska Elisa Lodi poudarila, da odgovarja telovadnica vsem zakonskim predpisom. Na tleh so zarisane markacije za tri igrišča odbojke, dve igrišči za košarko in dve igrišči za dvoranski nogomet, seveda ne vse za istočasno rabo. Italijanska nogometna zveza naj bi načrtovala razvoj dvoranskega nogometa na Tržaškem s pomočjo te telovadnice, a podrobnosti včeraj niso razkrili. Telovadnico je mogoče s premično steno razdeliti na dva dela in jo lahko tako sočasno uporabljata dve ekipi (ali šoli), v enem je urejena tudi tribuna za 99 gledalcev.