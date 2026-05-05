Vrača se praznik znanstvene in tehnične ustvarjalnosti Maker Faire

Ta konec tedna Veliki trg ne bo le prizorišče priljubljene prireditve, temveč pravi laboratorij na prostem. Med stojnicami, eksperimenti in digitalnimi inovacijami se bo mogoče sprehoditi skozi prihodnost - jo preizkusiti, razumeti in soustvarjati. Na osrednji mestni trg se vrača Maker Faire, eden najbolj prepoznavnih poljudnih dogodkov na področju znanosti in tehnologije v naši deželi.

Podrobnosti letošnje že 13. izdaje so organizatorji in pokrovitelji predstavili na današnjem srečanju z novinarji. Dogodek organizirata Mednarodni center za teoretsko fiziko (ICTP), ki letos z različnimi prireditvami obeležuje stoletnico rojstva ustanovitelja centra Abdusa Salama, in Občina Trst ob finančni podpori Dežele FJK. Predstavniki ICPT-ja so povedali, da bodo v soboto od 12. do 20. ure in v nedeljo od 10. in 18. ure gostili 450 ustvarjalcev, raziskovalcev, izumiteljev in digitalnih obrtnikov iz Italije in tujine (iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Češke, Švedske in celo iz Kitajske). Obiskovalci vseh starosti bodo lahko sodelovali v interaktivnih delavnicah, spremljali znanstvene demonstracije ter odkrivali najnovejše tehnične dosežke. Organizatorji so izpostavili tudi pomen povezovanja znanosti z vsakdanjim življenjem ter približevanje raziskovanja širi javnosti.

Program bo tudi letos zelo bogat.