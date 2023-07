Kontovelska mlaka se je spremenila v manjšo lužo

Kontovelska mlaka je letos vsebovala nepredvideno visoko količino vode. Zato in zaradi deževnih dni je podjetje Italspurghi delno izpraznjevanje kotanje, ki bo dovoljevalo pristojnim organizacijam, da odnesejo ribe, tržaški občini pa da nadaljuje s sanacijo kotanje in ureditvijo območja, dokončalo včeraj popoldne. Kot smo napovedali na straneh Primorskega dnevnika, je tržaška občina v dela, ki so se začela pretekli petek, vložila 60 tisoč evrov. Italspurghi je odvažala okrog 100 kubičnih metrov vode, to je osem do devet cistern, ki jih je nato izpraznjevala v javno kanalizacijo. Sledil bo odvoz 110 kubičnih metrov blata.

Kaj bo z ribami?

Cevi, s katerimi izpraznjujejo kontovelsko mlako, imajo na enem koncu filter, ki dovoljuje, da naprave ne posesajo rib in žab in jih obenem ne poškodujejo. Delavci so na kraju zagotovili, da so zelo pozorni na živali in da istočasno živali zelo pozorno opazujejo, kaj se v njihovem domu dogaja. Včeraj dopoldne je velika skupina žab opazovala dolgo cev in se kljub prisotnosti delavcev vračala na prizorišče. Vse kaže, da vseh živali ne bodo selili. Tako kot je svetovala predsednica tržaškega združenja za zaščito živali ENPA Patrizia Bufo, »so temperature zraka v teh dneh previsoke tudi za prevoz rib. A časovnico ustvarjajo na podlagi potreb podjetij, ki izvajajo dela, ne pa živih bitij, ki tam živijo.«

Ribe bodo čimprej preselili. Za tujerodne vrste bo od jutri skrbel deželni urad za ribjo favno ETPI. »Ustvarili bomo primere bazene, kamor bomo odpeljali tujerodne vrste,« je povedal predstavnik urada Massimo Zanetti, »nekdo jih je tja prinesel, ker jih doma ni hotel imeti. Tako dejanje je sicer nezakonito.« Zanetti je dodal, da je bila selitev rib predvidena že v torek, a kot rečeno bodo zelo verjetno morali počakati najmanj do jutri. Takrat bodo tudi ugotovili, katere vrste rib gosti mlaka, ki jo med drugim preučuje tudi tržaški Naravoslovni muzej, saj so poleg zlatih ribic vanjo odvrgli še marsikatero vrsto.

V življenjski nevarnosti

Manjša količina vode pa pomeni manj kisika in v toplih poletnih dneh nevarno povišanje temperatur. Prostovoljci ENPA so sinoči odšli na ogled mlake, da bi ugotovili, koliko je ostalo vode, saj so v popoldanskih urah prejeli klic, s katerim so jih opozarjali, da ribe že skakajo iz 50 centimetrov globoke luže. »ENPA je občini uradno poslala negativno mnenje nad poletnim izpraznjevanjem mlake. Če nameravajo ribe odpeljati jutri, jih bodo odnesli mrtve, saj bodo že danes poginile,« je dodala Bufo.