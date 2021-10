Kontrolne točke ob vhodih v Trst

Kljub temu, da je Odbor 15. oktober preklical petkovo popoldansko demonstracijo proti covidnemu potrdilu, je v Trstu pričakovati prihod več tisoč ljudi. V soboto naj bi bil namreč (če ne bo dodatnih presenečenj) na vrsti protest na Velikem trgu.

Prefektura in policijske sile se pripravljajo na te dogodke, saj obstaja tudi bojazen, da bi se ponovili napeti trenutki in izgredi z začetka tega tedna. Organi pregona so na sedmih vhodih v mesto uvedli kontrolne točke (med drugim tudi pri Miramaru in Obelisku), kjer pregledujejo vozila, ki peljejo proti mestu. Ustavljaljo predvsem vozila, ki niso iz Trsta, ter pri tem preverjajo sezname nezaželenih ljudi, znanih po nasilnem ravnanju, med drugim članov različnih skrajnih skupin. Iz drugih mest prihajajo medtem okrepitve iz vrst policije in karabinjerjev.