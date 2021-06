Kopalcev še malo, ležalnikov pa vse več

Vonj po sončni kremi, tisti, ki te vsaj z domišljijo v hipu popelje v tropske kraje, je za marsikoga znanilec počitnic. Na sesljanski plaži v kopališču Castelreggio so si jo ženske bogato nanašale na kožo, da se ne bi ob prvem nastavljanju dobrodošlim sončnim žarkom morebiti opekle, mame pa so z njo v rokah lovile otroke, ki so silili v morje. »Je mrzla?« vprašamo tri pogumneže v vodi do kolen. »Je ja, bomo pa vseeno “tvegali”,« hudomušno odgovorijo in res samo nekaj minut zatem s širokim nasmehom na obrazu mahajo proti globoki vodi.

Včeraj se je v devinsko-nabrežinski občini uradno začela kopalna sezona. Da bi preverili, kako se je ljudje veselijo oz. kako so nanjo pripravljeni upravitelji kopališč, smo se spustili do Sesljanskega zaliva. Kopalce v zaliv od včerajšnjega dne pripelje štirikrat dnevno tudi čoln Delfino Verde iz Trsta. Malo se jih je včeraj izkrcalo iz njega in tudi kopalcev na plažah ni bilo veliko ...

Medtem ko je v kopališču Castelreggio plaža še prosta, dokler upravitelj ne zaključi osnovnih del, je tista v Caravelli »gosto naseljena z ležalniki«.