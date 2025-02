Kopališke ploščadi Topolinov so začeli prenavljati

Odbornica je na gradbišču, zaradi katerega so morali zožiti del cestišča, kar bi lahko med kopalno sezono povzročalo nekaj težav v prometu, napovedala, da bodo dela predvidoma trajala sedem mesecev. Najprej se bodo lotili prenove četrte (ta je poimenovana po Martinu Jevnikarju) in pete ploščadi, ki bosta končani do konca maja, šesto in sedmo barkovljansko kopališče pa bodo prenavljali med poletnimi meseci. Z deli bi moral izvajalec po prvotnih načrtih končati prve dni septembra. A morda tudi prej, če bodo sklenili aneks k osnovni pogodbi. V njem bi se lahko izvajalec zavezal, da v zameno za »nagradni bonus« z deli konča prej. Več o tem aneksu odbornica Lodi včeraj ni povedala, rekla je le, da bo časovnica del bolj jasna prihodnji teden.

Za odpravljanje škode po uničevalnem plimovanju so namenili skoraj 2,2 milijona evrov. Denar prihaja iz deželne blagajne, je na včerajšnji novinarski konferenci spomnila Elisa Lodi in dodala, da so za sanacijo celotnega območja kopališča Topolini prejeli tri milijone evrov. 800 tisočakov so lani namenili popravilu manj poškodovanih kopaliških teras, začetek sanacije najbolj poškodovanega dela kopališča pa se je zavlekel zaradi nepredvidenih težav, na katere so naleteli med dodatnim nadzorom.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.