Koronavirus jo je zagodel martinovanju na Proseku

Pandemija novega koronavirusa jo je zagodla tudi tradicionalnemu martinovanju na Proseku. Proseški vaški zavetnik sv. Martin bo letos ostal brez tradicionalnega slavja, stojnic, vrtiljakov, dogodkov in degustacij rujnega prosekarja. Dogajanje se v bolj intimni obliki in na varnostno razdaljo seli tja, kjer se pravzaprav začenja tradicija: v vinograde. Naravoslovni vodički sta si z vinarko, ki deluje na Kontovelu, namreč zamislili alternativno obliko praznovanja z vodenim odkrivanjem terasastih površin nad Tržaškim zalivom.

Dokler je bilo še mogoče, so si vaška društva prizadevala, da se slavju le ne bi odpovedali na celi črti. Sprva so zasnovali okrnjeno različico praznika brez furenge – prevoza mladega vina s konjsko vprego – in krsta vina. Zaradi naglega širjenja okužb in posledične poostritve ukrepov pa je tudi zasilna rešitev splavala po vodi. »Žal nam ni preostalo drugega. Upali smo do zadnjega, vendar ni bilo mogoče. Vzdušje je v vasi žalostno, ker smo na ta običaj zelo navezani. Računamo, da bomo martinovanje lahko spet priredili naslednje leto,« je v imenu organizatorjev povzel predsednik društva Prosekar Aleksij Štoka.

Jutri torej ne bo zdravice, ki zadnjih nekaj let predstavlja uvod v proseško praznovanje. Odpadli so tudi vsi ostali dogodki, le na Martinovo, to je v sredo, 11. novembra, za zdaj na sporedu ostaja slovesna maša.