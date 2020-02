Koronavirus: zaprtje tržaške univerze

Zaradi položaja, ki je v Italiji nastal zaradi okužb s koronavirusom, je vodstvo Univerze v Trstu odredilo prekinitev vseh dejavnosti od ponedeljka, 24. februarja, do vključno nedelje, 1. marca. To je na spletni strani univerze sporočil rektor Roberto Di Lenarda, ki preventivni ukrep utemeljuje z dejstvom, da se univerza sooča z veliko mobilnostjo študentov, od katerih marsikdo prihaja tudi z območij, kjer so zabeležili primere okužbe s koronavirusom.

V tem obdobju bodo prekinjene vse didaktične dejavnosti (lekcije, praktične vaje, seminarji idr.), prav tako so odpovedani izpiti, zagovori diplomskih nalog ter interna in javna predavanja oz. srečanja. Zaprte bodo tudi knjižnice in učilnice.

Dejavnosti bodo - če ne bo drugačnih določil - obnovili 2. marca. Univerza bo čim prej po svojih institucionalnih kanalih sporočila nove datume izpitov in drugih dejavnosti, pa tudi obveščala o razvoju položaja, saj je v stalnem stiku s krizno enoto in pristojnimi ministrstvi.