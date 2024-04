Koliko peticij za slovenske jasli?

Peticije za odprtje novih slovenskih občinskih otroških jasli se množijo kot gobe po dežju. V nekaj dneh sta se pojavili dve, kmalu pride še tretja. Potem ko je vsa leva sredina na sobotni novinarski konferenci pri Sv. Ivanu podprla pobudo rajonskega svetnika Slovenske skupnosti in liste Punto Franco Franca Biancuzzija, ki zbira podpise za sklic javne skupščine na to temo v rajonskem svetu, sta kraška krožka Demokratske stranke zagnala peticijo za odprtje jasli na Krasu (danes jih bodo zbirali med 16. uro in 18.30 v Domu Brdina na Opčinah). Podobne namene ima tudi SSk, pri kateri pa obžalujejo, da DS »solira«.

»SSk bo seveda podprla zbiranje podpisov prvega in drugega krožka DS za sekcijo občinskih jasli na Krasu, saj poteka na to temo dolgoletna skupna bitka. Smo pa dolžni izpostaviti, da nas zelo razočara odnos političnih partnerjev DS, ki so kljub prošnji, da se združi moči, izbrali, da gredo sami naprej,« piše v izjavi, ki jo je poslal tržaški tajnik SSk Matia Premolin. SSk ima namreč pripravljeno peticijo, ki bi zaobjela potrebe po jaslih v vseh okrajih občine Trst in jo namerava deliti z vsemi levosredinskimi partnerji. »Za ljudi bo verjetno nerazumljivo, da zbiramo podpise na dveh ločenih obrazcih, kjer bo eden verjetno skupen, drugi pa ne.«

Pri SSk obžalujejo, »da je za nekatere važnejše, da si pripišejo določeno temo, na račun sodelovanja in vplivnejšega nastopa«. Za zgled jemljejo ravno Franca Biancuzzija, »ki je lastno pobudo za slovensko sekcijo občinskih jasli v Ul. Docce delil z vsemi levosredinskimi partnerji«.