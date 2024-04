Dober obisk na slovenski stojnici v Bologni

»Bolonjski knjižni sejem mi je bolj všeč od frankfurtskega, ker so ilustracije za vsakim vogalom,« je med druženjem na sprejemu pri slovenski nacionalni stojnici mednarodnega knjižnega sejma otroške in mladinske literature v Bologni včeraj izjavil tržaški stripar Jurij Devetak.

Eno osrednjih evropskih sejemskih prizorišč na področju knjige, na katerem je letos Slovenija častna gostja, res preplavljajo ilustracije. O tem se množični obiskovalci velikega bolonjskega velesejma prepričajo že ob vstopu. V prvi hali je namreč na ogled razstava slovenske ilustracije z naslovom In kaj se je zgodilo potem? Med risbami slovenskih ustvarjalcev so razstavljene tudi Devetakove ilustracije risoromana po Nekropoli Borisa Pahorja. V izboru je tudi likovni urednik revije Galeb Ivan Mitrevski.

Med nekaj manj kot 60 avtorji, ki so vključeni v reprezentančni katalog slovenske ilustracije, je tudi ustvarjalka Vesna Benedetič, ki je včeraj obiskala sejem.

V Bologni bolj sproščeno

Slovenija je kot država gostja vidna na številnih plakatih in smerokazih, ki obiskovalce pripeljejo vse do nacionalne stojnice. To upravlja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, s katero sodeluje tudi prevajalka Mojca Petaros.

Na nacionalni stojnici so na ogled številne slikanice, stripi ilustrirane knjige ... Slovensko knjigo v Italiji zastopata založba Mladika in Založništvo tržaškega tiska. Revijo Galeb obiskovalci kar grabijo. Na dveh policah pa lahko tudi prelistajo na primer Mladikine knjige - dvojezično Kovidkovo potovanje Elen Lupinc, Prevzetno kozo Lare Spinazzola ter Lupo kliče luno Robija Šabca. Po formatu izstopa Pilotka, ki jo je ilustrirala Dunja Jogan.

Ponosno so stojnico včeraj obiskali tudi repentabrska županja Tanja Kosmina in podžupan Marjan Verša ter župan Logatca Berto Menard z ravnateljem tamkajšnje šole. Skupaj z ZTT-jem so lani pripravili dvojezično brošuro za otroke proti nasilju, ki nosi naslov Srce na dlani.

Na ogled sta tudi dve knjigi pravljic iz Rezije, ki sta izšli pri ZTT-ju: Grad Bombavelo v dvojni jezikovni različici ter italijanski prevod Patrizie Raveggi zbirke Zverinice pozdravljene (Mladinska knjiga 2016). Iz slednje je v bolonjski knjižnici Salaborse v ponedeljek prebirala avtorica Anja Štefan.