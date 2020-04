Koronazavarovanja in druge nove strategije

Ime številnih zavarovalnic v času novega koronavirusa odmeva tudi zaradi hvalevredne finančne podpore in donacij za bolnišnice in zdravstveno osebje, ki se na prvi bojni liniji borijo proti nevidnemu nevarnemu sovražniku. Respiratorji, medicinski stroji, okrepitev bolnišničnih oddelkov, zaščitna oprema za zdravnike, ob vsem tem pa še skladi za pomoč podjetjem in posameznikom v stiski.

Pandemija je tudi zavarovalniški sektor posejala s spremembami in izzivi. Kako vpliva na sam vsakdan strank in zaposlenih na tem področju, je za Primorski dnevnik pojasnil Peter Magaina, zavarovalničar podružnice skupine Unipolsai na Opčinah. Prve izkušnje v svetu zavarovalnih polic si je nabiral z očetom Ivom, sedaj pa ima za sabo že 25 let dela na tem področju. »V teh dveh mesecih se je način dela popolnoma spremenil. Na začetku se pravzaprav ni niti razumelo, ali bodo lahko posamezne agencije sploh ostale odprte. Po nekaj dnevih so naposled potrdili, da lahko še naprej delujejo ob spoštovanju vseh potrebnih zaščitnih predpisov. Seveda je obveljala vrsta omejitev za sprejemanje strank in samih medosebnih stikov,« je pojasnil sogovornik, ki večino dela trenutno opravlja na domu oziroma na daljavo. To pa mu v bistvu ne ustvarja večjih preglavic, saj lahko računa na zelo solidno tehnološko oporo.

»Potrebno tehnologijo smo dobili že pred približno dvema letoma. Zdaj pa se seveda vseh tehnoloških pripomočkov in storitev poslužujemo v večji meri. S strankami komuniciramo po spletni klepetalnici WhatsApp ali elektronski pošti. Tako lahko na primer na daljavo pripravim pogodbo, elektronski podpis pa stranka potrdi na brezplačni telefonski številki,« je še povedal sogovornik. Priznal je sicer, da v obdobju covida-19 ni pridobil novih, je pa obdržal vse zveste odjemalce: »Velikokrat me pokličejo tudi samo za se prepričati, da je še kdo na drugi strani. Vseskozi sem poudarjal vlogo osebnih stikov, kar se sedaj obrestuje. Na tak način namreč vedo, da niso sami.«

Nove težave zahtevajo iskanje začasnih rešitev. Bodimo odkriti: marsikdo izmed nas se je spraševal, ali lahko pričakujemo cenejša avtomobilska zavarovanja. Številna osebna vozila namreč v tem času skoraj povsem mirujejo in je torej posledično tudi manj prometnih nesreč. Magaina ocenjuje, da je za tovrstno izračunavanje še nekoliko prezgodaj in bo to podrobnejše mogoče oceniti šele čez leto dni oziroma daljnoročno: »Ponudili pa smo možnost, da strankam odbijemo stroške za en mesec. Izpolniti so morali tovrstno prošnjo, odbitki pa potem pridejo v poštev pri sami obnovi avtomobilskega zavarovanja. Ob tem pa smo za mesec dni podaljšali tudi plačilni rok za marsikatera zavarovanja.«

Zavarovalnice so uvedle tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za hujše okužbe s covidom-19. Zaposleni v določenem podjetju in sedaj tudi njihovi družinski člani lahko v primeru daljše hospitalizacije računajo na določeno dnevno vsoto in na odškodnino v primeru, da bi se morali zdraviti na oddelku za intenzivno nego. »Sicer pa se tudi tu odpira vrsta vprašanj: Ali se je zaposleni res okužil na delovnem mestu. Zakaj je pravzaprav zbolel? Lahko pa jo na splošno pojmujemo kot dobro potezo, ki ljudem ponuja dodatno zagotovilo,« meni zavarovalničar.

Gotovosti in absolutnih resnic pa je zlasti v danem stanju – tako še Peter Magaina – bolj malo: »Zavarovalniški sektor bo utrpel posledice, ker se bo pač spremenil cel svet. Zavarovalnice delajo s potrošniki in če so ti brezposelni ali nimajo denarja, seveda ne morejo veliko vlagati v zavarovanja. Če se razmere ne ustalijo, bo kmalu za vse skupaj kar hudo.«