Kosovelova pesem kot rdeča raketa v temni noči

Borov gozdič. Polna luna. Prijateljski obrazi, srčne besede in opojna melodija. Prav gotovo so bile to idealne sestavine za praznovanje pomembnega jubileja. 120-letnice rojstva Srečka Kosovela, ki ga je Zveza slovenskih kulturnih društev s podporo Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Sklada Libera in Zore Polojaz ter ZKB Trst Gorica želela obeležiti kako drugače kot s pesnikovimi besedami prelitimi v glasbo.

Kosovelovi verzi so namreč v času našli ustrezne note in ustvarili izjemne skladbe, ki so oblikovale prijeten poletni večer z naslovom Moja pesem je moj obraz in ga je ubrano stkala režiserka Barbara Gropajc.