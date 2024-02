Kradel v miljski stolnici

Lokalna policija je konec januarja v Miljah identificirala in ovadila moškega, ki je od božiča kradel miloščino iz skrinjice s prispevki vernikov v miljski stolnici. V cerkev na Trgu Marconi se je prikradel petkrat, sam ali s sostorilci. Uporabljal je poseben sistem kraje, pri čemer je iz skrinjic za darove s pomočjo palice in lepilnega traka vlekel kovance in bankovce.

Na božični dan so kamere ujele dva moška, ki sta se pomešala med vernike in kradla denar iz skrinjic za daritve. Podobna scena se je ponovila tudi večkrat zatem: enkrat ga je spremljala ženska, a ju je zalotila čistilka in sta zbežala. Januarja pa je ženska stražila vhod v cerkev, medtem ko je moški kradel. Moškega so 27. januarja zasačili med tatvino. Ugotovili so, da gre za 53-letnega bolgarskega državljana, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi več kaznivih dejanj. Z njim so ustavili tudi 38-letno žensko, južnoameriških korenin, ki je imela ravno tako že opravka s pravico.