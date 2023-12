Kradli so v avtomobilih na Krasu

Policisti iz Milj so v torek, 5. decembra, na podlagi odredbe o priporu, ki jo je po predlogu tržaškega državnega tožilstva izdal sodnik za predhodne preiskave, aretirali dva italijanska državljana in enega državljana Kosova, stare od 20 do 30 let. Po preiskavi, ki je trajala več mesecev sumijo, da so storilci več tatvin v oteževalnih okoliščinah. Okradli so več avtomobilov, parkiranih blizu naravoslovnih poti na tržaškem Krasu. Lastniki so ob povratku našli avtomobile poškodovane in z očitnimi znaki vdora. Preiskovalci so ugotovili, da so tatovi uporabljali posebno orodje za odpiranje oken oz. razbivanje šip. Iz avtomobilov pa so kradli različne dragocene predmete, med drugim tudi bankomatne kartice, ki so jih nato uporabili za dvige gotovine na mestnih bankomatih.

Preiskovalci so si ogledali številne posnetke videonadzornih kamer in so preverjali telefonski promet, pri čemer so identificirali vozila, ki so jih osumljeni uporabili med svojimi nezakonitimi podvigi.

Miljski policisti so v nadaljevanju preiskave z opazovanjem in uporabo naprav za prisluškovanje ter detektorjev položaja izsledili storilce tatvin, pri čemer so nudili državnemu tožilstvu tehtne dokaze, na podlagi katerih je sodnik za predhodne preiskave za vse tri osumljence odredil hišni pripor.

Med preiskavami, ki so jih opravili v Trstu in na Videmskem, kjer živi še četrti osumljenec, so zasegli številne dragocene predmete, med drugim tudi zlatnino, ki je bila ukradena na Videmskem.