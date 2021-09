»Kras potrebuje počasni turizem«

Riccardo Laterza je županski kandidat, ki Trst v prihodnosti vidi kot napredno, socialno pravičnejše, svobodomiselno in odprto mesto z neizmernim intelektualnim in razvojnim potencialom. Za to je pomembno poznati preteklost. Predvsem je pomembno, da se iz preteklih dejanj učimo, in še pomembneje, da se učimo iz napak, ki jih ni treba ponavljati.

Kandidat Liste Zdaj Trst se zaveda, da je Trst na pragu velikih sprememb. Z mladostno zagnanostjo se želi soočiti z izzivi časa, nadgraditi standarde, ki jih ponuja občina, in dvigniti kvaliteto življenja svojih ljudi. Če bi postal župan, bi se najprej lotil stanovanjske problematike, nato pa bi začel reševati problem neizkoriščenega potenciala občine, urbane regeneracije Starega pristanišča, ki bi lahko postal kraj, v katerem bi se ustvarjala delovna mesta.

Člani vaše liste ste novinci na političnem parketu. Kako bi ocenili volilno kampanjo?

Vsak dan odkrijemo nekaj novega. Mi smo s kampanjo začeli precej zgodaj, prej kot drugi. Našo vizijo mesta smo delili na vseh koncih tržaške občine. V preteklih dneh smo se soočili tudi s predstavniki iz Zagreba in Padove, ki so vključeni v proces participativne demokracije v občinski praksi. V prihodnjih dneh načrtujemo še druga mednarodna srečanja. Menimo, da se je treba učiti na primerih dobrih praks.

Kaj je bila osrednja tema pogovorov s kolegi iz Zagreba in Padove?

Stanovanjska politika, ki smo jo pogrešali med to volilno kampanjo, za našo listo pa je bistvenega pomena. Situacija je že kritična, v prihodnjih mesecih pa se bo še poslabšala, saj se je iztekel moratorij za prisilno izselitev, ki so ga razglasili zaradi pandemije.

Problem deložacij bo tako kmalu spet aktualen. V Trstu je tri tisoč družin na čakalnem seznamu za dodelitev neprofitnih stanovanj, na drugi strani pa imamo več tisoč praznih stanovanj. To je paradoks.

Kako bi se lotili stanovanjske problematike?

Nesprejemljivo je, da se občinska uprava brani z izgovori, da stanovanjska problematika ni v njeni pristojnosti. Res je, da neprofitna stanovanja deli zavod Ater, a mi verjamemo, da bi lahko Občina Trst ukrepala tako, da bi na tržišče poslala občinske nepremičnine, ki so prazne. Pomislimo samo, da ima Občina Trst v Kavani več praznih stanovanj, ki jih namerava prodati. Po našem bi jih morala dati na razpolago tistim občanom, ki si ne morejo privoščiti tržnih najemnin.

Na različnih srečanjih ste ponovili, da se vaša lista zavzema za participativni model upravljanja.

Tako je, a v mislih nimamo birokratskega modela upravljanja, ki bi z vrha prinašal odločitve. Naš koncept javne službe je koncept, ki vključuje javno upravo v proces demokratizacije države. Predstavlja skupno vizijo javnih zadev, politike in izvrševanje kot integriran in interaktiven proces, ki povezuje vse pomembne udeležence v javni sferi. Skrbi za vzpostavitev in ohranjanje javnega dialoga med državljani, civilno družbo, javnimi uslužbenci in političnimi funkcionarji. Konkretno na primeru stanovanjske politike bi to pomenilo, da bi v proces odločanja vključili tudi tretji sektor, zadruge in druge oblike kolektivnega sobivanja.