Kraška rajonska sveta o žičnici

»Pri novih gradnjah naj bi se spoštovalo ukrepe za varstvo okolja. Zato sem začudeno sprejel novico, da je ministrstvo odobrilo projekt žičniške povezave med Barkovljami in Krasom,« je v sredo na skupni seji dveh kraških rajonskih svetov dejal Maurizio Fermeglia, nekdanji rektor tržaške univerze in podpredsednik znanstvene komisije pokrajinskega združenja WWF. Posledice na okolje, ekonomske in urbanistične teme so bile v ospredju sredine večerne seje, na katero sta predsednika Pavel Vidoni in Nives Cossutta z rajonskimi svetniki povabila Eliso Lodi, pri občini pristojno za razvojne projekte in investicije, ter občinskega inženirja Giulia Bernettija.

Na seji so sodelovali tudi občanke in občani, ki združeni v odbore zastopajo prebivalce območij, po katerih naj bi tekla žičniška povezava. »Premislite si, preveč je težav,« je dejala Elena Declich, predstavnica tamkajšnjih prebivalcev. Eden izmed stebrov med Barkovljami in Krasom bi stal približno pet metrov od njenega okna.

Odbornica Lodi je sicer sogovornikom večkrat zagotovila, da načrt še ni dokončen in da občina z veseljem sprejema nove ideje, predloge in iznajdljive spremembe.