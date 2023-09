Kraška vina osvojila tudi Sicilijance

Vino nadaljuje s povezovanjem Krasa in Sicilije. Robi Jakomin in Marzio Mocchi iz Društva vinogradnikov s Krasa sta se minuli konec tedna mudila v kraju Montevago v pokrajini Agrigento, kjer sta predstavljala kraška vina. Vinarji iz obeh dežel so se povezali ob koncu lanskega leta, ko je Občina Devin - Nabrežina, ki je leta 2022 nosila naziv Mesto vina, štafetno palico predala sicilskemu Menfiju. Tako se je rodilo prijateljstvo, ki traja še danes. Kraševci so sicilske prijatelje povabili marca v Trst na festival Teranum. Takrat je v naše kraje prišel njihov zastopnik, ki je predstavljal tamkajšnja vina.

Zdaj pa so jih povabili na Sicilijo, na Praznik vina v mesto Montevago. »Vsak vinar, ki si je to želel, je odstopil nekaj steklenic, tako da smo v dveh dneh predstavili naša avtohtona vina, predvsem malvazijo, vitovsko, teran in refošk,«je pojasnil Jakomin, ki je na prazniku vodil tudi degustacijo vitovsk. »Naš cilj je bil promovirati Kras kot celoto, ne pa posameznih vinarjev. Želeli smo predstaviti štiri avtohtona vina in skupino vinarjev s Krasa,«je še pojasnil Jakomin.

Povezani zaradi potresa

Sicer je bil Trst že pred tem povezan z Montevagom. Leta 1968 je sicilsko mesto zajel močan potres, Tržačani pa so takrat organizirali nabirko, s tistimi sredstvi so Sicilijanci zgradili 15 hišic za preživele v potresu. »Še danes tam stoji kraški kamen, na katerem piše ‘I triestini ai fratelli di Montevago’,« je povedal Jakomin. V tem kraju imajo zelo lepe spomine tudi na Danila Dolcija, ki se je med drugim boril za to, da bi stekla popotresna obnova.»Tamkajšnji ljudje pa niso vedeli, da je bil rojen v Sežani in da je bila njegova mati Slovenka,« je dejal Jakomin. »So pa nekateri poznali naše kraje. Ker so študirali tukaj ali ker se je sem preselil kateri od sorodnikov. Nekateri so se po potresu v Furlaniji odpravljali sem, da so si ogledali, kako so v nekaj letih obnovili kraje,« je še dodal.

Vinarji se bodo v Menfi odpravili tudi novembra, ko bo potekal zaključni dogodek mesta vina na Siciliji.

Robi Jakomin pa se bo od jutri do sobote z LAS Kras mudil v Piemontu, kjer bo predstavljal tipične kraške izdelke, kot so siri, vino in med.