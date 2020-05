Kraške ohceti tudi letos ne bo

Organizatorji Kraške ohceti, Zadruga Naš Kras, Občina Repentabor in KD Kraški dom sporočajo, da zaradi nastale situacije v zvezi s koronavirusno pandemijo, odpovedujejo letošnjo izvedbo priljubljene etnološke prireditve, ki naj bi se konec avgusta odvijala v repentabrski občini.

Trenutko ni mogoče napovedati, kako se bo situacija razvijala, niti, kakšni bodo državni in deželni predpisi in odredbe glede prireditev na odprtem, združevanja velikega števila ljudi in preventivnega obnašanja posameznikov v določeni stuaciji, so zapisali organizatorji.

Sama organizacija takega praznika terja vsekakor veliko naporov in časa, brez zagotovil o možni izpeljavi pa je kakršnokoli planiranje nemogoče. Dana Purič in Ivan Kerpan, ki bi se bila morala letos vzeti na Kraški ohceti, situacijo sicer obžalujeta, saj gre predvsem za njun praznik in za njuno življenje, se pa zavedata, da je odločitev neizogibna in se torej strinjata z odločitvijo organizatorjev. Izjavila sta, da razmišljata pozitivno in se veselita 29. avgusta 2021, ko naj bi na prihodnji Kraški ohceti le dahnila usodni »da«.