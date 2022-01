Kraške podobe na razstavi in v dokumentarcu

»Kras je za nas Tržačane neraziskano območje. Obiskujemo ga, a ne živimo na njem. Prav zato sva ga hotela raziskati z novim pogledom.« Tako sta avtorja Giulio C. Ladini in Enrico Lucarelli v dvorani Bazlen palače Gopčević predstavila spremni dokumentarec k razstavi Il Carso di Alfonso Mottola per immagini in movimento (Kras Alfonsa Mottole v gibljivih podobah).

Giulio C. Ladini, Enrico Lucarelli in Claudia Colecchia na predstavitvi (FOTODAMJ@N)

Razstavo je organizirala Fototeka Mestnih muzejev zgodovine in umetnosti ob Mottolovi stoletnici rojstva. Avtor se je rodil leta 1921 v Parmi (razstavo so namensko odprli decembra 2021), ko je bil star dve leti, pa se je z družino preselil v Trst. Po njegovi smrti leta 2008 je soproga poklonila Mottolov obširni arhiv Fototeki. Fundus zaobjema približno 40.000 fotografskih posnetkov, skoraj polovica teh so pozitivi, druga polovica pa negativi. Kot je povedala vodja fototečnega oddelka v Mestnih muzejih in kuratorka razstave Claudia Colecchia, je bil fotografski fundus skoraj v celoti že digitaliziran. Ob stoletnici rojstva pa se je organizatorjem zdelo primerno, da počastijo njegov spomin tudi z dokumentarcem.

Muzejske službe so dokumentarec po premieri objavile tudi na spletu, dosegljiv je bodisi na YouTubu kot na spletni strani Fototeke, v prihodnjih tednih pa ga bodo predvajali tudi v prostorih palače Gopčević, vedno v sklopu razstave. Postavitev bo na ogled do 27. februarja vsak dan, z izjemo ponedeljka, od 10. do 17. ure.