Osrednjega jutrišnjega sobotnega sprevoda letošnjega Kraškega pusta vreme ne bo občutneje oviralo in ga bodo torej lahko izpeljali brez večjih težav. Vremenske razmere sicer ne bodo ravno tako naklonjene, kot je kazalo še do pred nekaj dnevi, toda niti ne posebno slabe.

Medtem ko se v nižjih slojih krepi anticiklon, ki bo večji del prihodnjega tedna zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme, bo naše kraje danes ponoči v višinah od severozahoda prehodno še doseglo območje bolj vlažnega in hladnejšega zraka. Ob oslabljeni višinski motnji bo jutri prevladovala oblačnost. Padavin pa pri nas, razen izjemoma kakšne morebitne občasne manjše kaplje dežja, ne bo. Ob krepitvi zračnega tlaka se bo okrepila tudi burja. Tudi zadnji izračuni potrjujejo predvidevanja iz preteklih dni. V Tržaškem zalivu bo jutri zapihala šibka do zmerna burja s sunki, ki bodo dosegali do okrog 60 kilometrov na uro. Na Kraški planoti je upravičeno pričakovati najmočnejše sunke do okrog 40-45 kilometrov na uro, kar ne bi smelo predstavljati večjih težav za jutrišnji sprevod. Burja bo nekoliko ponagajala, toda ne bo dosegala tako visokih hitrosti, ki bi lahko za nastopajoče predstavljale nevarnost. Bo pa nekoliko bolj zazeblo. Temperature bodo v popoldanskih urah na Opčinah okrog 7 stopinj Celzija, občutek mraza pa bo povečevala ravno burja. Zaznati bo temperaturo, kot da bi bilo le nekaj stopinj Celzija nad ničlo.

Zvečer je možno, da se bo burja nekoliko okrepila.

V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Ponoči in zjutraj bo pihala zmerna do občasno lahko kar močna burja. Čez dan pa bo nekoliko oslabela.