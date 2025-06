Kraški ovčar Brut na duhovit način ponuja vpogled v svoje življenje

Vsakdo pozna lipicanca, malokdo pa ve, da imamo Slovenci še druge avtohtone živali. Med najbolj znanimi so na primer štajerska kokoš, posavski konj, cikasto govedo, istrska pramenka, drežniška koza, kranjska čebela, kraški ovčar.

Kraški ovčar je edini slovenski avtohtoni pes. Omenja in hvali ga že Valvasor v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1689. In ravno kraški ovčar bo protagonist v Bazovskem domu v nedeljo ob 19. uri na predstavitvi knjige Brut: vse in še več o kraškem ovčarju. Knjigo je spisala Vesna Kosmač, doma iz Zasavja, ilustrirala pa jo je domačinka Katerina Kalc. Izšla je pred kratkim v Trbovljah pri založbi 5KA. Večer organizira KD Lipa iz Bazovice.

V knjigi, kot je zapisano na zadnji platnici, kraški ovčar Brut, ljubljenec Vesne Kosmač, s pripovedovanjem v prvi osebi na duhovit način in s primeri iz resničnega življenja bralcem in bralkam ponuja vpogled v svoje življenje, zgodovino in prednike ter opisuje svoje muhe in kaprice, pri čemer večkrat spretno poudari in bralcu položi na srce, da je njegova resnica edino prava. Knjigo domiselno spremljajo in dopolnjujejo risbe Katerine Kalc, diplomirane slikarke in priznane ilustratorke. Knjiga ni le priročnik z navodili za primerno skrb za kraškega ovčarja, temveč je veliko več. V njej si prizadeva avtorica predstaviti in približati našo avtohtono pasmo slovenskim ljubiteljem psov, da bi na kraškega ovčarja gledali z večjim zanimanjem in ga vzeli za svojega hišnega ljubljenca, saj je to pes čudovitega videza, odličen varuh družine in premoženja, potrpežljiv in vdan prijatelj otrok in domačih živali, pa še trdnega zdravja.