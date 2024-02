Sprevod letošnjega 55. Kraškega pusta so organizatorji zaradi neugodnih vremenskih napovedi preložili na prihodnjo soboto, 17. februarja. Odločitev je padla na današnjem sestanku, ki so se ga udeležili odborniki. Ugotovili so, da so pogoji za izpeljavo sprevoda to soboto tvegani. Sprevod bodo tako izpeljali prihodnjo soboto, 17. februarja, ob 14. uri.