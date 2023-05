Kraški vodovod majhna struktura z izjemnimi rezultati

»Kraški vodovod je majhna struktura z izjemnimi rezultati.« S temi besedami županje zgoniške občine Monice Hrovatin bi lahko povzeli današnjo tiskovno konferenco delniške družbe Kraški vodovod o poslovanju leta 2022 in načrtih za prihodnost.

Podjetje Kraški vodovod je v lasti treh občin, devinsko-nabrežinske, repentabrske in zgoniške. V naseljih teh občin nudi, kot pove že ime samo, vodovodne storitve, torej dobavo vode in odvod grezničnih voda. Na veliko veselje delničarjev dela in posluje družba z »odličnimi rezultati,« kot je komentiral župan Devina-Nabrežine Igor Gabrovec.

Finančno-operativni obračun sta predstavila predsednik Kraškega vodovoda Fredi Luchesi in direktor Danijel Šušteršič. Na ponedeljkovi redni skupščini so odborniki potrdili zaključni račun za leto 2022, po katerem znaša čisti dobiček lanskega poslovnega obdobja 690.768 evrov. Kljub nekoliko večji količini prodane vode je tolikšen dobiček za takšno družbo dokaj neobičajen. Razlog pa je preprost in razveseljiv. Leta 2022 je podjetje namreč prejelo nagradnih 739.215 evrov od Neodvisnega organa za regulacijo energije, omrežij in okolja zaradi kakovosti vode v obdobju 2018-2019.

