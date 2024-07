Kraški župani pozivajo k varčevanju z vodo

V Furlaniji - Julijski krajini o suši letos uradno (še) ni govora. Na kraškem območju pa je zaradi pomanjkanja dolgotrajnih padavin in več tednov trajajoče vročine površinski sloj tal izsušen. Podzemlje je še dovolj namočeno, a glede na to, da obdobja vročine ne bo kmalu konec, je smiselno varčevati z vodo. Na to so opozorili župan in županje občin Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor, Igor Gabrovec, Monica Hrovatin in Tanja Kosmina, ki so občane pozvali »k varčni, trajnostni in učinkoviti uporabi vodnih virov ter omejevanju porabe, da bi se izognili potrati«.

Občane so povabili, naj preverijo delovanje lastnih vodovodnih in namakalnih sistemov ter uporabijo naprave in tehnologije, ki zmanjšujejo izgubo vode. Dodali so še, naj občani pralne in pomivalne stroje uporabijo le pri polni obremenitvi, namesto za namakanje v kadi naj se raje odločijo za prhanje, zelenjavo pa naj čistijo z namakanjem in nato isto vodo uporabijo za zalivanje domačih rastlin.

»Poziv županov ni nobeno omejevanje, gre zgolj za preventivni ukrep,« nam je povedal odgovorni za Kraški vodovod Danijel Šušteršič, ki je poudaril, da je vode za potrebe civilnega prebivalstva zaenkrat več kot dovolj. Je pa vedno pomembno in pametno z vodo ravnati zelo odgovorno, je še dodal.