Kratki filmi v spletni različici

Tvoj kavč in svetovni splet. Pod tem geslom bo potekal letošnji 21. mednarodni festival kratkega filma ShorTs, ki bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, od sobote pa vse do nedelje, 12. julija, potekal izključno v spletni različici. Temu primerno so ga včeraj preko videokonference tudi predstavili. Predsednica festivala Chiara Omero je večkrat poudarila, da si seveda želijo povratka na običajno lokacijo na Trgu Verdi v Trstu in to ostaja tudi glavni cilj: »Pogrešamo srečanja v živo, pogovore z režiserji in umetniki. Po sili razmer pa smo skušali izkoristiti vse, kar bi nas lahko naučila ta izkušnja.«

Sedma umetnost in z njo tudi kultura torej pluje v varnih vodah – je poudarila deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli – saj so bili organizatorji drzni in so znali ostati na strani občinstva. Običajna publika pa se bo s pomočjo nove tehnologije še dodatno razširila. Vsem filmom na sporedu bo mogoče brezplačno slediti po spletni platformi MyMovies, na tej povezavi. Za naslov najboljšega kratkega filma se v tekmovalni kategoriji Maremetraggio tokrat poteguje 45 filmov iz 27 različnih držav.