Lokalni policisti so v soboto posredovali na Trgu Perugino, kjer so prisotni opazili močno vznemirjeno žensko, ki je kričala na mimoidoče in jih brcala. Ob njihovem prihodu je 62- letna T. B sedela na tamkajšnji klopi. Pred tem je napadla mladostnika in je brcnila v voziček, v katerem je sedel njegov dvoletni nečak. Na pomoč jima je pritekel moški, ki jo je zapodil in poklical lokalne policiste. Ženska se jim je izmikala, pri čemer so redarji opazili, da je pod pas skrila pet nožev. Previdno so jih odvzeli in zasegli. Na pomoč so nato poklicali kolege in reševalce. Kljub močni vznemirjenosti in agresivnosti je ženska privolila v prevoz v bolnišnico za zdravstveno oskrbo. Lokalni policisti so žensko ovadili zaradi telesnih poškodb in posesti nevarnih predmetov.